Янукович: во втором полугодии экономическая ситуация в Украине будет еще лучше

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что в первом полугодии наблюдается рост экономических показателей, а во втором полугодии результаты еще улучшатся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с кандидатами на должности глав районных государственных администраций.

В частности, как отметил В.Янукович, по результатам работы “в первом полугодии наблюдается хоть и незначительный, однако последовательный рост экономических показателей”. «Первое полугодие мы идем где-то на уровне прошлого года с небольшим улучшением в некоторых секторах экономики. А второе полугодие, мы видим по динамике, будет лучше, чем первое», - сказал он.

При этом В.Янукович отметил, что такая ситуация была обусловлена трудностями в работе Верховной Рады, что часто препятствовало эффективным действиям исполнительной власти, не давало своевременно реагировать на вызовы, которые возникали в связи с нестабильной экономической ситуацией в мире.

«Но мы выдержали. Мы применили все наши возможности для того, чтобы это не повлияло негативно на жизнедеятельность страны», - подчеркнул В.Янукович.

По его словам, в настоящее время ситуация стабилизировалась, и парламент начал свою работу, что имеет огромное значение.

В.Янукович отметил, что стабильная экономическая ситуация в первом полугодии 2013 года и рост показателей в некоторых секторах стали основой для дальнейшего повышения всех социальных выплат. «Как минимум, нет обвала экономики, мы выполняем наши все социальные обязательства, которые мы брали по повышению заработных плат, пенсий, - все это учтено в бюджете», - сказал он.