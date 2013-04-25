Швейцария планирует ограничить трудовую иммиграцию из всех стран ЕС

Правительство Швейцарии планирует со следующего месяца ограничить трудовую иммиграцию из всех стран Европейского Союза сроком на один год.

Швейцария, не являющаяся членом ЕС, уже имеет временные квоты на максимальное количество граждан из тех восьми восточноевропейских стран, которые стали членами Евросоюза в 2004 году, а также особо строгие правила для совсем новых членов ЕС – Болгарии и Румынии, сообщает радио «Свобода».

В среду правительство Швейцарии сообщило, что «с целью сделать иммиграцию более приемлемой для общества» на следующий год будут введены квоты на длительное трудоустройство на территории этого государства и для граждан остальных 17 стран Евросоюза.

Правые партии, которые утверждают, что иностранцы забирают рабочие места швейцарцев, завоевали популярность в последние годы.

По соглашению с Евросоюзом, Швейцария может временно, на срок до двух лет, ограничивать разрешение на работу гражданам стран ЕС, если трудовая иммиграция поднимается выше определенного уровня.