Кабмин намерен активизировать создание рабочих мест в сельской местности - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает необходимость активизировать создание рабочих мест в сельской местности.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом глава правительства заявил во время посещения детских домов семейного типа в селе Лычанка в Киевской области.

«Нам необходимо делать все для того, чтобы люди меньше ездили на работу в большие города, а имели возможность трудоустраиваться на местах. Развитие производств на местах – это наша самая главная задача. Нам необходимо создавать новые производства: пусть небольшие – на 20-30 мест, но это позволит сельским жителям работать ближе к дому», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство сельских жителей работают, например, в столице, и там платят налог на прибыль.

«Ежедневно в Киев приезжает более 400 тыс. из близлежащих населенных пунктов. Люди работают в Киеве и там же платят налог на прибыль. А как нам развивать небольшие населенные пункты? В Киеве расположены большие предприятия: «Нафтогаз», «Укрзализныця», банки и др. И все предприятия платят налог на прибыль в столице. А где они работают – скважины бурят, атомные станции строят? В регионах. Поэтому часть налога на прибыль должна идти и в область», - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров к декабрю текущего года разработать и внедрить механизм поощрения трудоустройства молодежи в сельской местности с тем, чтобы ежегодно количество молодых специалистов, согласившихся работать на селе, составляло не менее 2,5 тыс. человек.

Напомним, что с 1 января этого года в Украине вступил в силу новый закон о занятости населения, подписанный Президентом Украины в августе 2012 года. В частности, он предусматривает ряд льгот, в том числе по уплате единого взноса, работодателям, трудоустраивающим молодежь, лиц старше 50 лет или инвалидов на срок более двух лет с предоставлением должного размера заработной платы.

Закон также предусматривает введение стимулов повышения инвестиционной привлекательности регионов с целью создания новых рабочих мест. Малым предпринимателям, трудоустраивающим население, согласно нормам закона, положена ежемесячная компенсация в размере минимального страхового взноса.

Справка УНИАН. Согласно данным Государственной службы статистики, уровень безработицы в Украине в марте по сравнению с февралем снизился на 0,1% - до 2%, количество зарегистрированных безработных в марте сократилось на 17,5 тыс. человек и составило 571,6 тыс. человек против 589,1 тыс. в феврале.

В географическом разрезе количество безработных среди городского населения составило 325,4 тыс. человек, среди сельского - 246,2 тыс. человек. Средняя нагрузка на одно рабочее место в марте составила 8 человек, в то время как в феврале этот показатель составлял 10 человек на место.