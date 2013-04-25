В Минрегионе подсчитали, сколько социального жилья нужно украинцам

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработало законопроект «Об утверждении Общегосударственной программы развития социального жилья на 2013-2019 годы».

Как говорится в переданном УНИАН сообщении министерства, проект проходит согласование центральных органов исполнительной власти.

Глава Минрегиона Геннадий Темник отметил, что документ определяет меры, реализация которых обеспечит формирование жилищного фонда социального назначения на условиях привлечения средств государственного и местных бюджетов с приоритетным направлением строительства нового жилья.

По его словам, общая площадь социального жилья, которую необходимо создать для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в социальной защите, составляет 8,1 млн кв. м.

Как сообщал УНИАН, создание фонда жилья социального назначения, предусмотренное в Программе активизации экономики на 2013-2014 гг., откладывается, этот вопрос может быть рассмотрен в конце текущего года.

По словам главы Минрегиона, на создание фонда социального назначения запланировано 1,5 млрд грн, которые можно будет использовать, когда экономика позволит увеличить доходную часть государственного бюджета и аккумулировать эти средства.