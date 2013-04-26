Президент требует от Кабмина увеличить расходы на соцзащиту чернобыльцев

Чернобыль. Президент Украины Виктор Янукович требует от Кабинета министров найти возможность увеличить государственные расходы на социальную и медицинскую защиту граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время рабочей поездки на ЧАЭС.

“Около 105 тысяч украинцев в результате этой трагедии стали инвалидами. Государство осуществляет поддержку этих людей. Но можем ли мы сказать, что она является достаточной? Думаю - нет”, - сказал В.Янукович.

Он отметил, что в этом году из государственного бюджета на социальные выплаты чернобыльцам должно быть выделено 2 млрд 623 млн грн. По словам главы государства, эта сумма больше, чем в 2012 году.

“Но у меня вопрос к правительству: может ли удовлетворять такой рост социальных выплат людям, которые отдали свое здоровье на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы. На лечение чернобыльцев предусмотрено менее 50 млн грн, что также далеко недостаточно. Поэтому, безусловно, правительству необходимо найти возможность увеличить государственные расходы на социальную и медицинскую защиту граждан Украины, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС», - отметил Президент.

В.Янукович также отметил, что профильные органы центральной власти должны провести тщательную проверку списков лиц, получающих помощь. По словам Президента, государственная помощь должна оказываться исключительно тем, кто действительно в ней нуждается.

Как сообщал УНИАН, по словам министра социальной политики Наталии Королевской, в Украине ежегодно на социальную защиту 2 млн человек, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, необходимо свыше 88 млрд грн, тогда как в этом году на финансирование чернобыльских программ предусмотрено 11 млрд грн.

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