В Донецке из 121 уголовного дела за невыплату зарплат в суд направлено только одно

В Донецке с начала 2013 года за невыплату заработной платы работникам предприятий было начато 121 уголовное производство, из которых пока только одно направлено в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на межведомственном совещании прокуратуры первый заместитель прокурора Донецка Юлия Куликова.

Она отметила, что после вступления в силу нового Уголовного процессуального кодекса Украины, все информации о выявленных нарушениях специалистами территориальной инспекции по вопросам оплаты труда в области стали направляться в органы внутренних дел. Но сегодня при осуществлении своих функций работниками инспекции «возникают проблемы их взаимодействия с правоохранительными органами».

«Существенные нарекания вызывает состояние расследования уголовных производств по статье 175 (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии либо иных установленных законом выплат) УК Украины органами внутренних дел. Из числа начатых в текущем году 121 производств, в суд направлено только одно, внесенное прокурором Ворошиловского района по результатам надзорной проверки», - сказала Ю.Куликова.

При этом она добавила, что «в действиях уже 86 руководителей предприятий не найдено оснований для привлечения к уголовной ответственности». Поэтому прокурор предложила разработать график совместного заслушивания (представителей органов контроля, правоохранительных органов и органов местного самоуправления) производств данной категории, «при этом руководителям предприятий необходимо дать принципиальную оценку как следователям, так и процессуальным руководителям».

Ю.Куликова констатировала, что на сегодняшний день задолженность по заработной плате имеют 72 предприятия города Донецка на общую сумму 63,6 млн грн, из них 69 предприятий, поднадзорных органам прокуратуры города, на общую сумму 48 млн грн.

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