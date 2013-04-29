Пенсионные выплаты в 1-м квартале увеличились до 62,1 млрд грн

Объем пенсионных выплат в первом квартале 2013 года составил 62,1 млрд грн, что на 8,6 млрд грн (13,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и эти выплаты полностью отвечают объемам, заложенным в бюджете Пенсионного фонда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины Валентина Никитенко на пресс-конференции в Киеве.

«В первом квартале выплату пенсий и денежной помощи с учетом повышений обеспечили в отношении 13,6 млн пенсионеров. Общая сумма пенсионных выплат и других запланированных расходов составила 62,1 млрд грн, что на 8,6 млрд грн больше показателя 2012 года. При этом среднемесячный объем пенсионных выплат составил 21 млрд грн. Все выплаты на 100% отвечает запланированным показателям утвержденного бюджета Пенсионного фонда», - сказала В.Никитенко

Она также сообщила, что средняя пенсия на 1 апреля составила 1474,5 грн, что на 195 грн больше показателя средней пенсии на 1 апреля 2012 года. Максимальная пенсия в Украине, по словам В.Никитенко, составляет 8940 грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря т.г. он вырастет до 949 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отмена пенсионной реформы обойдется бюджету в 12,7 млрд грн – Пенсионный фонд