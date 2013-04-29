Повышение пенсий в мае коснется 348 тыс. пенсионеров

Пересчет пенсий в сторону повышения в связи с ростом ежемесячной средней заработной платы (в среднем от 35 до 135 грн) коснется в этом году 348 тыс. пенсионеров, сообщили УНИАН в Пенсионном фонде Украины.

«Согласно действующему законодательству, пересчет пенсий проводится тем лицам, для которых повышение пенсионных выплат в прошлом году оказалось меньше коэффициента, составляющего 20% от темпа роста среднемесячной заработной платы. И потому, в соответствие с законом об общегосударственном обязательном страховании, такое повышение ожидает 348,72 тыс. пенсионеров, которые в результате получат прибавку к пенсиям в размере от 35 до 135 грн», - разъяснили в Пенсионном фонде.

Как сообщал УНИАН, объем пенсионных выплат в первом квартале 2013 года составил 62,1 млрд грн, что на 8,6 млрд грн (13,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и эти выплаты полностью отвечают объемам, заложенным в бюджете Пенсионного фонда Украины. Количество пенсионеров, которым осуществляются выплаты, - 13,6 млн человек. Средняя пенсия в Украине на 1 апреля составляет 1 474 грн.

Как отмечают в ПФУ, длительные выходные, объявленные в Украине в мае, не повлияют на график выплаты пенсий и социальной помощи, поскольку органы Пенсионного фонда будут работать в обычном режиме.