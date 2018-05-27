Оппозиция и власть заигрались в «пенсионную реформу»

Оппозиция и власть снова вернулись к вопросу пенсионной реформы, что связано, скорее, не с заботой об украинцах, а с приближением президентских выборов – началось активное заигрывание к электорату. Процесс сопровождается блокированием работы Верховной Рады и яркими заявлениями как с одной, так и с другой стороны. Первые жаждут отмены «пенсионки», вторые - категорически против такого сценария. Есть еще и третьи – Коммунистическая партия, которая в данном вопросе ведет свою «кадровую» игру. Попытки провести через ВР соответствующие законопроекты срывались из-за нехватки голосов народных избранников. Парламентское большинство пока одерживает верх, но в середине мая еще один «пенсионный» рывок оппозиция обещает сделать. Вероятно, он также претерпит фиаско – повернуть все вспять означает новые потери для бюджета, который и так зияет дырами. Тем не менее, «пенсионная» ситуация на сегодня критическая и требует коренных изменений. Поэтому корректировки «пенсионки» ожидать можно.

«Мощное» сопротивление

Пенсионная реформа, которая стала результатом принятия «руки помощи» МВФ и призванная якобы сделать бюджет Пенсионного фонда бездефицитным, с поставленными задачами пока не справилась. На момент ее вступления в силу (1 октября 2011 года) дефицит ПФ составлял 11 млрд грн, по итогам 2011 года - 17,8 млрд грн, в 2012 году – 27 млрд грн, а в 2013-ом – 22 млрд грн (но это – только планы).

***«Пенсионный» закон Рада приняла в июле 2011 года после более 8-часового обсуждения. Инициативы оппозиции и тогда не были рассмотрены. Кроме того, не голосовавшие БЮТ и КПУ заявляли, что в зале не находится достаточное количество депутатов, чтобы провести документ. Тем не менее, он прошел. В принципе, новшества, вступившие в силу 1 октября 2011 года (ряд пунктов заработали с 1 января 2012 года), заключаются лишь в том, что пенсионный возраст для женщин вырос до 60 лет, мужчин (причем исключительно госслужащих) - до 63 лет, страховой стаж поднят до 30 лет для женщин и 35 для мужчин, минимальный трудовой стаж повышен с 5 до 15 лет.

«Бюджетная» ситуация вполне объяснима - пенсионеров в стране более 14 миллионов, столько же и работающих. При этом тенденция роста первых налицо, а средств содержать такую армию «стареющих» казне не по карману. Хотя, это - официальная статистика, а неофициально, сколько в Украине работающих, можно только догадываться, причем все они не перечисляют взносы в Пенсионный фонд...

К тому же одно из новшеств - для рядовых украинцев пенсия начисляется в размере 45-50% от заработной платы, для чиновников - 80% - также не способствует пополнению бюджета ПФ. И еще негативный момент - регулярный рост пенсионных выплат, от чего власть никак не может отказаться, понимая, что обнищавший электорат таких действий не потерпит, да и по Конституции урезание социальных благ не допустимо.

Оппозиция и коммунисты, на их взгляд, разработали выход из тупика, но парламентскому большинству он не пришелся по вкусу.

Так, 2 апреля фиаско потерпел законопроект об отмене пенсионной реформы, поданный фракцией коммунистов. Он подразумевал возврат сроков выхода на пенсию - для мужчин 60 лет, для женщин – 55 лет, но при условии наличия страхового стажа не менее 15 лет. Он также устанавливал минимальный размер пенсии в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц при наличии у мужчин 25 лет страхового стажа, у женщин – 20 лет. Кроме того, предлагалось, что при назначении пенсии должна применяться средняя заработная плата за один календарный год, предшествующий году обращения за назначением пенсии.

Минсоцполитики выступило категорически против принятия документа, т.к. это увеличило бы дефицит бюджета ПФ.

17 апреля провальными оказались сразу три законопроекта. Первый - об урегулировании порядка назначения пенсии по возрасту, предложенный нардепом Владимиром Литвиным (внефракционный). Этим документом планировалось ликвидировать несправедливость в отношении тех лиц старше 50 лет, имевших страховой стаж, необходимый для назначения пенсий в соответствии с законодательством, которое действовало до 1 октября 2011 года (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин). Они фактически лишены права на назначение пенсии по возрасту в полном размере в связи с невозможностью приобретения дополнительно 10 лет стажа до достижения ими пенсионного возраста. В основном это касается женщин, которые часть своей работоспособной жизни осуществляли уход за детьми, или тех, кто осуществлял уход за больными членами семьи.

Второй - относительно восстановления пенсионного возраста для женщин, страхового стажа и порядка определения пенсии, автором которого является нардеп от «Батькивщины» Людмила Денисова. Кстати, этот документ поддержал профильный комитет и предложил ВР принять его в целом. Законопроектом, в частности, предлагалось установить возраст выхода на пенсию после достижения 60 лет для мужчин и 55 лет - для женщин при условии наличия страхового стажа не менее 5 лет. Предусматривалось определить минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет страхового стажа.

Третий - относительно улучшения условий выхода на пенсию, разработанный нардепом Сергеем Мищенко (внефракционный). Документом предполагалось, что мужчины должны выходить на пенсию после достижения 60 лет, женщины - 55 лет при условии наличия страхового стажа не менее 15 лет. В связи с этим вносились соответствующие изменения в статью 29 закона о повышении пенсии в случае отсрочки возраста выхода на пенсию.

Все перечисленные документы «не понравились» большинству. Но противники реформы не собираются сдавать позиции, после майских «каникул» они продолжат начатое дело и угрожают в случае не внесения вопроса в повестку дня сессии блокировать работу Рады.

Учтя безвыходность ситуации, фракция Партии регионов создала парламентскую рабочую группу для доработки пенсионной реформы.

Народный депутат от ПР Александр Стоян категорично заявил, что «регионалы» не будут голосовать за отмену пенсионной реформы в целом, поскольку это привело бы к катастрофе, потому что пришлось бы дополнительно выделить из бюджета 7,5 млрд грн, которые на сегодняшний день не предусмотрены. При этом он обвинил представителей оппозиции и КПУ в популизме – «они смотрят на 2015 год - на выборы президента».

Отказ «регионалов» голосовать за отмену пенсионной реформы подразумевает дальнейшее ее «процветание».

Заместитель главы правления Пенсионного фонда Валентина Никитенко поясняет, что отмена пенсионной реформы потребует дополнительных расходов госбюджета в размере 12,7 млрд грн. «Хочется верить, что пенсионная реформа будет работать, и дефицит Пенсионного фонда, который в 2013 году установлен в размере 21,8 млрд грн, будет уменьшаться. Отмена пенсионной реформы обойдется Украине в дополнительные 12,7 млрд грн», - сказала Никитенко.

Наталья Галкина, директор департамента финансового консалтинга компании Pro-Consuting считает, что несостоявшаяся отмена пенсионной реформы была прогнозированным шагом, так как в сложившейся экономической ситуации сохранение пенсионного возраста на уровне 55 и 60 лет для женщин и мужчин, соответственно, несет сложность для государственного бюджета и Пенсионного фонда Украины. «Поэтому данная реформа - верный, хотя и болезненный шаг к эффективному распределению пенсий в нашей стране. Она позволила сократить пенсионные расходы по отношению к ВВП, при этом увеличив средние размеры пенсий с 934,32 грн. (2009) до 1438,30 грн. (2012)», - отметила эксперт.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко говорит, что «всевозможные жалобы на необходимость повышения пенсионного возраста вполне объяснимы с точки зрения нашей ментальности и демографии. Однако страна сейчас стоит перед выбором – либо мы продолжаем реформу и делаем это активно, либо люди, которым сейчас 35-45 лет, со временем получат такую пенсию, которая им вообще не позволит покрывать даже минимальные потребности в момент достижения пенсионного возраста».

При этом он обращает внимание на то, что ждать скорого результата от уже предпринятых шагов не стоит. «Пенсионные реформы дают эффект в долгосрочной перспективе. Через год-два ждать результатов просто неправильно», - уверен Устенко.

Павел Жебривский (экс-глава подкомитета по вопросам расходов госбюджета комитета ВР по вопросам бюджета) подчеркивает, что за 2010 год фактически 2,5% дефицита общегосударственного бюджета приходились на трансферы двум структурам: Пенсионному фонду и «Нафтогазу». Ключевое требование МВФ к Украине заключалось в сбалансированности бюджета Пенсионного фонда, для этого и предлагалось повысить пенсионный возраст для работающих, или задействовать другие механизмы. Также в МВФ настаивали на увеличении цен на энергоносители для населения.

«По большому счету, правительство должно было или выполнить эти рекомендации, или внедрить свои идеи. Власть пошла путем наименьшего сопротивления - просто подняла пенсионный возраст, что в свою очередь не обеспечило бездефицитность ПФ. В 2012 году расходная часть фонда сократилась на 3 млрд грн, что никоим образом не решило его проблемы», - сказал эксперт.

По его мнению, сегодня ни власть, ни оппозиция не предлагают никаких действенных механизмов, чтобы сделать ПФ бездефицитным. «Говорят о введении налога на продажу валюты, увеличения сбора при продаже ювелирных украшений и тому подобное. В действительности, это никак не повлияет на ситуацию. Украине нужно внедрять накопительную систему ПФ. И деньги, которые будут аккумулироваться на его счетах, необходимо направлять на выкуп земель сельскохозяйственного назначения. Это оградит вкладчиков ПФ от обесценивания денег, от последствий инфляционных процессов в государстве. Кроме того, на счетах будут накапливаться доходы от арендной платы. Но эта схема выгодна тем, кто выйдет на пенсию через 25 лет, у них еще есть время позаботиться о своем будущем. А как быть остальным?», - констатирует Жебривский.

«Безусловно, без ускорения экономического развития в Украине говорить об увеличении доходов ПФ не приходится. Необходимо проводить демонополизацию экономики, содействовать развитию малого и среднего бизнеса. Еще один действенный шаг - введение единого социального взноса, снижение налоговой нагрузки на заработную плату, что вывело бы на свет «теневые» прибыли. Существует целый комплекс мероприятий, который бы существенно наполнил ПФ, сократив его потребность в дотациях из государственного бюджета. Можно по-разному критиковать оппозицию, но фактически ответственность лежит не в плоскости законодательных решений (кроме увеличения минимальной зарплаты), это больше касается исполнительных органов власти. И здесь мяч находится на поле власти», - подчеркивает Жебривский.

Директор по развитию НРА «Рюрик» Борис Долинский считает, что требование МВФ внедрить пенсионную реформу, в частности повысить пенсионный возраст, имеют под собой логическую основу и направлены на снижение дефицита госбюджета Украины в целом и бюджета Пенсионного фонда в частности. «Тенденция к увеличению пенсионного возраста характерна для всех европейских стран, в связи с «глобальным старением» населения. Вместе с тем, нужно учитывать украинскую специфику, все-таки средняя продолжительность жизни у нас далека до европейской, «прижиться» таким непопулярным мерам в Украине будет крайне сложно. Альтернатива - развивать рынок негосударственного пенсионного страхования и НПФ», - отметил эксперт.

Постареть не дадут

Кстати, о демографической составляющей. Помнится, при обсуждении пенсионной реформы премьер-министр Николай Азаров заявил, что «по мере того, как будет увеличиваться продолжительность жизни в нашей стране, подчеркиваю, по мере того, как будет увеличиваться продолжительность жизни, будет рассматриваться вопрос о возможном изменении выхода на пенсию для определенных категорий лиц».

Стоит отметить, что здоровье украинцев, которым путем пенсионной реформы продолжают «молодость», сейчас, мягко сказать, не в лучшей форме. Так, согласно специальному докладу ЦРУ под названием «Международная книга фактов», Украина заняла восьмое место в десятке государств мира с самой высокой смертностью населения - количество смертей на 1000 населения составляет 15 человек. Из европейских государств в «черной десятке» оказалась лишь Болгария (14 человек на 1000 населения). Все остальные страны списка представлены африканскими государствами и Афганистаном. Лидирует по вышеперечисленным показателям ЮАР (17 человек на 1000 населения).

В соответствии с отчетом парламентского комитета по вопросам здравоохранения (к сожалению, за 2011 год – новых данных нет), за последние 15 лет население Украины сократилось почти на 7 млн человек - с 52,2 млн до 45,6 млн, что сопоставимо с населением таких стран, как Дания, Грузия, Финляндия, Норвегия. И если в 1970 году жители Украины и стран Европы в среднем жили около 70 лет, то сегодня наши люди живут на 10 лет меньше, чем жители Европейского Союза. Украина занимает 150 место среди 223 стран мира по показателю средней продолжительности жизни.

Другими словами, в отличие от большинства европейских стран населению Украины не угрожает глубокая старость, то есть, дожить до 80-85 лет и старше.

По прогнозам экспертов, через 10 лет в Украине будут проживать 36-38 млн. человек, а если негативна я демографическая динамика сохранится, то через 50 лет украинцев останется вообще 8-12 млн.

Ситуация напоминает «черный» анекдот: пенсионная реформа спасет бюджет Украины – выход на пенсию и смерть сделают одновременными.

Завтра будет еще лучше

Обвиняемая в непродуманных шагах на «пенсионном поприще» власть переводит традиционно стрелки на «попередников». «Снова напомню, чья подпись стоит под обязательством Украины перед МВФ осуществить пенсионную реформу. Чья? Опять же Тимошенко. А представители ее политической силы имеют нахальство ставить нам это в вину. Какое вы имеете право плакаться о тяжелой жизни пожилых людей?», - заявил премьер-министр Николай Азаров во время выступления в Верховной Раде, где рассматривался вопрос доверия к Кабинету министров.

То есть, нынешние верхи, которые непосредственно выписывали «пенсионный» закон, «исключительно положительные» нововведения коего кроме как вопросов, больше ничего не вызывают у рядового украинца, вроде как и не причем.

К счастью, любая реформа в процессе реализации подвергается изменениям, пенсионная – не будет исключением. Власть готовится к ее корректировке. Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров до ноября-декабря 2013 года разработать пакет законопроектов по усовершенствованию системы пенсионного обеспечения, в том числе и о внедрении обязательных корпоративных пенсионных схем в качестве дополнительного обеспечения за риск для жизни, а также законопроекты об администрировании страховых взносов в накопительную систему общеобязательного пенсионного страхования.

К ноябрю предполагается также внедрить возможность электронного перечисления взносов в накопительный фонд, а также введение системы контроля использования средств Пенсионного фонда. Изучаются и механизмы осовременивания пенсий для ликвидации разницы в их размере для разных категорий пенсионеров.

Кстати, глава Минсоцполитики Наталия Королевская признала, что пенсионная реформа – неэффективна. Еще в феврале она инициировала создание на базе возглавляемого ею ведомства рабочей группы по анализу ситуации. Правда, пока результатов нет.

Кроме того, вторым этапом реформы должно стать введение накопительной и персонифицированной системы пенсионного обеспечения – заработают персональные накопительные счета, но, согласно действующему законодательству, это возможно только при достижении бездефицитности ПФ. Между тем, власть намерена перейти к делу уже в начале 2014 года. Совершенно не понятно, каким образом можно внедрить предполагаемые механизмы. Как пояснила Королевская, «в 2013 году мы подготовимся законодательно, а в 2014 году будем планировать переход на второй уровень пенсионной реформы».

Как «подготовятся», увидим…

Возможно, когда-нибудь, именно когда-нибудь, несправедливость, когда человек не работал и получает минимальную пенсию, и человек, который работал, получает такую же, будет ликвидирована. Не говоря уже о том, что при расчете пенсии будут учтены условия труда. Правда, поторопиться верхам придется – терпение у людей не безграничное. Тем более что экономика страны в стопоре. На мировом рынке дела идут не лучше. А все это отражается на кошельках населения, в первую очередь, пенсионеров. А тем, кто попал под повышение пенсионного возраста, придется призадуматься не только о том, как дожить до соцвыплат, но и о том, как удержаться на своем рабочем месте. Помимо армии собственных безработных, большую часть которых представляют вчерашние студенты, Украину может накрыть волна возвращенцев-заробитчан - в ЕС жестко закрывают рынок для трудовых мигрантов. Поэтому «пенсионные» изменения – обязательны. И если их не будет, то исключить взрыв народного негодования нельзя. А выборы не за горами…

Нана Черная (УНИАН)