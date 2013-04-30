Донецкая область остается рекордсменом по объему зарплатных долгов

Донецкая область остается лидером по объему накопленной задолженности по заработной плате, который в апреле составил 253,7 млн грн, что на 0,7 млн грн больше показателя задолженности в марте (253 млн грн). Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, следом за Донецкой областью идет Харьковская область с объемом задолженности в апреле в 99,3 млн грн против 97,5 млн грн в марте. Третьей по объемам задолженности является Киевская область, нарастившая задолженность в апреле на 31,5 млн грн – до 87,4 млн грн против 55,9 млн грн в марте.

Наименьший объем задолженности зафиксирован в Черновицкой области – 0,4 млн грн против 0,1 млн грн в марте.

Как сообщал УНИАН,задолженность по выплате заработной платы в Украине в марте сократилась на 24 млн грн (2,2%) по сравнению с февралем, и на 1 апреля составила 1,07 млрд грн. Доля экономически активных предприятий в общей сумме задолженности составила 596,8 млн грн (55,3%), доля предприятий-банкротов – 423,6 млн грн (39,3%)

В отраслевом разрезе наибольший объем задолженности по-прежнему зафиксирован в промышленности – 565,5 млн грн. Наименьший объем задолженности – в сфере искусства, спорта и развлечений – 698 тыс. грн, а также информации и телекоммуникации – 744 тыс. грн.