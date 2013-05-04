Таможня США ужесточит проверку иностранных студентов

Министерство внутренней безопасности США обязало таможенную службу проверять статус визы каждого иностранного студента, сообщает Российская служба Би-Би-Си.

Этот шаг станет первым в ряду мероприятий, которые американская власть планирует предпринять после взрыва в Бостоне.

Ранее министерство раскритиковали за недостаточное внимание к визе студента из Казахстана, который прилетел в США в январе и которого обвиняют в сокрытии доказательств против одного из подозреваемых в организации взрывов в Бостоне Джохара Царнаева.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля в Бостоне на финише марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. В результате погибли три человека, более 180 были ранены.

В ночь на 20 апреля в предместье Бостона полиция задержала подозреваемого - 19-летнего Царнаева. Во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу. Старший брат - Тамерлан Царнаев - 19 апреля умер в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.