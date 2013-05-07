Минсоцполитики разрабатывает Паспорт социальных потребностей ветерана

Министерство социальной политики работает над внедрением Паспорта социальных потребностей ветерана.

Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская во время пребывания в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны накануне Дня Победы, проинформировали УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

По ее словам, это позволит оказывать каждому ветерану именно ту помощь, в которой он в данное время нуждается.

«Сейчас мы работаем над введением Паспорта социальных потребностей ветерана. Этот Паспорт будет содержать исчерпывающую информацию по каждому ветерану – от местожительства до индивидуальных потребностей в материальной помощи и социальных услугах. Он также будет учитывать все виды материальной поддержки для каждого ветерана – на ремонт жилья, лечение и лекарства, обеспечение техническими средствами и пр., – а также ответственных за их предоставление», – сказала она.

Королевская отметила, что таким образом каждый ветеран почувствует индивидуальную заботу.

Министр напомнила, что по предложению Минсоцполитики 13 марта правительство приняло решение повысить минимальные пенсии всем инвалидам войны ІІ-ІІІ групп и участникам боевых действий, которым исполнилось 85 лет.

«Таким образом, с 1 мая 2013 года ни у одного участника боевых действий в период Великой Отечественной войны, которому исполнилось 85 лет, пенсия не может быть меньше 2548 грн. Кроме этого, правительство увеличило ежегодную разовую денежную помощь к 5 мая ветеранам войны и жертвам нацистских преследований в среднем на 10%», – сказала она.

В то же время министр сообщила, что также предлагается увеличить размеры повышения к пенсии или государственной социальной помощи членам семей погибших военнослужащих, а также женам (мужьям) умерших инвалидов Великой Отечественной войны с 42% до 50%, а «детям войны» - с 7% до 8%.

«Со своей стороны, Министерство социальной политики делает все возможное, чтобы даже в этих непростых экономических условиях обеспечить максимальную социальную защиту и гарантии для всех, кто защищал наше государство», – отметила Королевская.

Кроме того, по ее словам, Минсоцполитики уже разработало проект Плана мероприятий на 2013-2015 годы по подготовке и празднованию 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Его реализация позволит повысить уровень социальной защиты ветеранов ВОВ, их медицинского и социального обслуживания, а также улучшить материально-техническую базу госпиталей, домов-интернатов для инвалидов ВОВ и других профильных учреждений.