Минюст предлагает законодательно урегулировать "принцип единого окна"

Министерство юстиции предлагает усовершенствовать процедуру предоставления услуг в центрах административных услуг, внеся соответствующие изменения в базовый закон «Об административных услугах».

Как сообщает пресс-служба Минюста, соответствующие законодательные изменения размещены на министерском сайте с целью общественного обсуждения.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, предложенные Минюстом изменения в действующий закон «Об административных услугах» призваны урегулировать на законодательном уровне определения «принцип единого окна» и «принцип организационного единства» и утвердить порядок предоставления админуслуг по этим принципам.

Также предлагается ввести новый подход, согласно которому административные услуги, предоставляемые через административные центры соответствующими органами, будут осуществляться непосредственно должностными лицами этих органов.

Ожидается, что в результате соответствующих законодательных изменений будут введены высококвалифицированные консультации и услуги для граждан. При этом, должностные лица, которые будут предоставлять соответствующие услуги, будут нести ответственность за качественное и своевременное их предоставление. Уменьшится также вероятность отказов в приеме документов по формальным признакам.

Кроме того, внедрение механизма предоставления административных услуг по принципу "единого окна" и "организационного единства" позволит существенно упростить процедуру получения услуг, поскольку перекладывает обязанность по получению различных согласований, справок и т.п. на должностных лиц, предоставляющих административные услуги. Тем самым будет не только упрощена соответствующая процедура для граждан, также это будет способствовать преодолению коррупционных факторов в этом процессе.

Замечания и предложения к указанному законопроекту принимаются на электронный адрес: kaglyak@minjust.gov.ua до 30 мая 2013 года.