Вступает в силу закон о взносах в Пенсионный фонд работающими за рубежом украинцами

9 мая 2013 года вступает в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о добровольной уплате единого взноса».

Документ опубликован в газете «Урядовый курьер» (№16 от 8 мая 2013 г.).

Согласно тексту закона, документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля 2013 года большинство Верховной Рады приняло закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о добровольной уплате единого взноса».

По данным Информационного управления Аппарата Верховной Рады, документом внесены изменения в законы «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Данными законами урегулированы вопросы определения размера взноса при добровольной уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Украины; вопросы уплаты единого взноса в Пенсионный фонд Украины в иностранной валюте расположенными за пределами Украины предприятиями, учреждениями, организациями (в том числе международными) за ее работников, являющихся гражданами Украины, а также гражданами Украины, которые работают или постоянно проживают за пределами Украины в соответствии с договорами о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования;

вопросы одноразовой уплаты застрахованным лицом единого взноса за предыдущие периоды (в том числе за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2010 года). При этом сумма уплаченного единого взноса за каждый месяц такого периода не может быть меньше минимального и больше максимального страхового взноса, установленного на дату заключения договора.