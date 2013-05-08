На соцпомощь в мае направлено почти 3 млрд грн

В Украине своевременно и в полном объеме профинансирован первый транш государственной социальной помощи за май в сумме почти 3 млрд грн.

Об этом сообщил директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Мущинин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, по его словам, невзирая на длительные майские праздники, финансирование состоялось в соответствии с установленным Порядком.

«По оперативной информации, средства первого транша государственной социальной помощи, среди которых выплаты по уходу за детьми, помощь малообеспеченным семьям и выплаты детям-инвалидам, уже перечислены в регионы. На эти потребности было направлено 2 млрд 928 млн грн», - сказал он.

По словам Мущинина, невзирая на то, что почти вся первая декада мая - выходные и праздничные дни, график финансирования государственной социальной помощи был соблюден. «В соответствии с утвержденным Кабмином Порядком финансирование выплат должно происходить до 10 числа каждого месяца, поэтому мы даже опережаем предельные сроки. Таким образом, средства должны поступить людям не позже 15-16 мая», - сказал он.

По словам Мущинина, финансирование второго транша, как это и предусмотрено, состоится до 25 мая.

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