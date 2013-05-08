Майские пенсии уже профинансированы на 10 млрд грн

С начала мая на обеспечение пенсионных выплат уже выделено 10 млрд 77,7 млн грн, сообщил директор Департамента пенсионного обеспечения и социальной защиты инвалидов Министерства социальной политики Николай Шамбир.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, по его словам, соответствующие расходы должны обеспечить потребности в пенсиях, которые выплачиваются до 12 мая включительно и частично 13 мая.

«Сегодня завершилось финансирования пенсионных выплат, которые будут осуществляться до 12 мая включительно. Кроме того, выделены средства также рассчитанные на выплату пенсий, которые будут осуществлены 13 мая через почтовые отделения. Всего было профинансировано 10 млрд 77,7 млн грн», - сказал он.

Шамбир напомнил, чтобы обеспечить своевременность пенсионных выплат во время майских праздников, Пенсионный фонд начал их заблаговременное финансирование. «29-30 апреля были перечислены средства, необходимые для обеспечения пенсионных выплат всем гражданам, которые их получают до 6 числа ежемесячно. Это позволило нам придерживаться установленных графиков, и люди не почувствовали неудобств», - сказал он.

Директор Департамента также напомнил, что 10 мая будут работать почтовые отделения, которые осуществляют пенсионные выплаты.

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