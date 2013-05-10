С 1 мая инвалиды и участники войны будут получать повышенные пенсии
10:57, 10 мая 2013Соцполитика
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С 1 мая инвалиды войны и участники боевых действий в период Второй мировой войны будут получать повышенные пенсии.
Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович на торжественном собрании по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Новый ежемесячный размер пенсионной выплаты будет составлять 2 тысячи 548 гривен», - сказал он.
Янукович подчеркнул, что государство в полном объеме будет финансировать мероприятия для посещения ветеранами мест боевой славы.
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