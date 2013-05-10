Безработица среди молодежи в Греции достигла рекордного уровня

Почти две трети молодых людей в Греции не имеют работы, сообщила в четверг национальная служба статистики Elstat, передает РИА «Новости».

В феврале безработными в Греции были 27% активного населения, что немного ниже январского рекордного уровня 27,2%. В феврале 2012 года в стране было 21,9% безработных.

В стране с населением около 11 миллионов человек в феврале насчитывалось 1,32 миллиона безработных. В январе безработных было на 28 тысяч человек больше.

За месяц резко вырос уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет - до 64,2%. Месяцем ранее было 59,3% безработных молодых людей, а в феврале 2012 года - 54,1%.

Рост безработицы связан, в частности, с мерами жесткой экономии, которые правительство Греции обязалось проводить в обмен на финансовую помощь кредиторов. Спад в экономике отмечается шестой год подряд.