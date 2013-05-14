Россия до августа упростит получение гражданства - результат демографического спада

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил на 1,5 месяца – до 1 августа 2013 года ускорить разработку законопроекта об упрощенном получении гражданства РФ для российских соотечественников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом говорится указании Д.Медведева во исполнение перечня поручений Президента России Владимира Путина после общения с россиянами в прямом эфире.

«Разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий упрощение процедур и сокращение сроков рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации от соотечественников – носителей русского языка, родственники которых по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации и СССР, при условии их переезда на постоянное место жительства в Российскую Федерацию и отказа от гражданства иностранного государства», - говорится в документе.

Соответствующие указание Федеральная миграционная служба, МИД России, ФСБ России, МВД России, Минобрнауки России и Минюсту России должны выполнить до 1 августа 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Президент России Путин поручил правительству до середины сентября разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.

В Госдуму РФ уже внесен один законопроект об упрощенном механизме получения российского гражданства соотечественниками. Один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Совета федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что изменения в закон о гражданстве могут в первую очередь коснуться 25 млн граждан стран СНГ.

По данным Федеральной миграционной службы России, РФ в условиях демографического спада для экономического роста необходимо привлекать не менее 300 тыс. трудовых мигрантов из-за границы.

18 апреля вице-премьер-министр РФ по вопросам ВПК Дмитрий Рогозин предложил выдавать российские паспорта иностранным специалистам, которые заняты в военной промышленности.