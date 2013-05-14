Майская зарплата бюджетникам будет начислена с учетом повышения тарифных ставок

Майская заработная плата работникам бюджетной сферы должна быть начислена с учетом повышения размера 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики со ссылкой на министра Наталью Королевскую.

«Центральные и местные органы власти всех уровней должны до конца месяца осуществить перерасчет заработной платы работникам бюджетной сферы – а это примерно 3,5 млн человек», - цитирует пресс-служба министра. Королевская также обратила внимание на то, что доначисления зарплат, осуществленные с января текущего года, должны быть выплачены в мае.

Министр напомнила, что размер первого тарифного разряда был пересмотрен Кабмином в марте текущего года и закреплен постановлением № №197. Таким образом, размер оклада, начисляемого на основании размера первого тарифного разряда, с 1 января 2013 года вырос до 852 грн с 839 грн по состоянию на декабрь.

«Мы ждем пересчета зарплат работников бюджетной сферы, и информация об этом должна быть предоставлена Минсоцполитики не позднее 10 июня 2013 года. Я также поручила Госинспекции по вопросам труда осуществить соответствующие проверки во всех регионах», - сказала Королевская.

Как сообщал УНИАН, средний размер заработной платы штатного работника в Украине в марте вырос по сравнению с февралем 2013 года на 5,5% - до 3212 грн. Задолженность по заработной плате в Украине в марте сократилась на 24 млн грн (2,2%) по сравнению с февралем и на 1 апреля составила 1,07 млрд грн.

По информации Минсоцполитики, задолженности по зарплатам в бюджетной сфере нет.