Длительность туристического сезона в Крыму нужно увеличивать - Могилев

Председатель Совета министров АР Крым Анатолий Могилев убежден, что длительность туристического сезона в Крыму нужно увеличивать, чтобы не ограничиваться лишь тремя летними месяцами.

Об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам Могилева, для того, чтобы курортный сезон в Крыму был более длительным, Министерство курортов и туризма АР Крым принимает участие во всех туристических выставках мира, и представляет Крым.

“Главное - развитие санаторного и событийного отдыха. Поэтому мы планируем проводить очень много мероприятий в межсезонье, то есть в апреле-мае и октябре-ноябре. Более 100 фестивалей и разнообразных мероприятий будет проходить в Крыму в этом году”, - сообщил он.

Могилев также отметил, что в этом году в Крыму будет открыт ряд новых туристических маршрутов, в частности, веломаршруты.

“В Крыму стало много велотуристов. Мы сделаем специальные дорожки для них, чтобы они могли посещать не только пляжи Крыма, но и заповедные места горного, лесного Крыма. Также в нынешнем году будут установлены биллборды для туристов с указаниями, какие места можно посетить”, - добавил председатель Совета министров АР Крым.

Он также заметил, что на протяжении майских праздников в Крым приехало на 30% больше туристов, чем в прошлом году. Могилев также выразил убеждение, что в целом в 2013 на отдых в Крым приедет больше туристов, чем в прошлом году.