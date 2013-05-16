Кабмин выделил 13,5 млн грн для переселения жителей Солотвино на Закарпатье

Правительство выделило 13,5 млн грн для завершения мероприятий по переселению жителей пгт Солотвино на Закарпатье, проживающих в зоне техногенной опасности, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Александра Вилкула.

По его словам, 133 семьи будут переселены в новый жилой комплекс.

В пресс-службе напомнили, что в 2011 году Кабмин выделил на переселение жителей 98,05 млн грн, а в 2012 году - еще 7,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области уже в этом году 133 семьи отселят из опасной зоны в Солотвино, где в результате деформации земной поверхности образуются карстовые провалы, в пределах которых расположены жилые дома.

12 апреля Вилкул сообщил, что строительная готовность объектов для переселения составляет 85%.

Справка УНИАН. 30 марта 2011 года правительство приняло решение о выделении 149,556 млн грн для преодоления чрезвычайной ситуации в Солотвино и отселения людей.

По данным Закарпатской ОГА, за 2011-2012 годы в селе Теребля Тячевского района для тех жителей Солотвино, жилье которых оказалось в зоне опасных деформаций земной поверхности, было построено 8 многоэтажных домов на 116 квартир, 17 индивидуальных домов усадебной застройки, помещение для школы, рассчитанное на 330 учеников, и здание для детсада, кроме того, подведены инженерные сети (водоснабжение, водоотвод, электроснабжение), проложены дороги.

Для завершения всех работ в Теребле нужно около 15 млн грн.

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