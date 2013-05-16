Госстат отчитался о снижении уровня безработицы в Украине

Уровень безработицы в Украине в апреле по сравнению с мартом снизился до 1,9% с 2%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно данным Госстата, количество зарегистрированных безработных в апреле сократилось на 36,9 тыс. человек и составило 534,7 тыс. человек.

Количество безработных, получающих пособие, также уменьшилось на 41,8 тыс. и составило 408,5 тыс. человек.

При этом средний размер пособия по безработице также снизился на 78 грн - до 1116 грн (в марте составлял 1194 грн).

Как сообщал УНИАН,уровень безработицы в Украине в марте по сравнению с февралем снизился на 0,1 п.п - до 2%.

Уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда по итогам 2012 года составил 8,1% к общему количеству трудоспособного населения страны. При этом прогнозный уровень безработицы в Украине по итогам 2013 года, по данным Международного валютного фонда, составит 8,2%.