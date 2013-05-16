В Киеве рассчитывают создать до 60 тысяч рабочих мест за счет реализации инвестпроектов

Киевская городская государственная администрация рассчитывает создать до 60 тыс. новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов по строительству делового района «Киев-Сити», строительству метрополитена и созданию инновационного парка «Бионик Хилл».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов в ходе заседания Совета инвесторов.

«Сегодня мы находимся на этапе старта некоторых серьезных масштабных и одновременно дорогих проектов, в том числе строительства метрополитена, что приведет к созданию минимум 60 тыс. новых рабочих мест», - сказал Попов.

При этом он обратил внимание, что проблем в реализации инвестиционной политики в столице нет.

«Я считаю, мы сегодня не имеем проблем в реализации инвестиционной политики. Мы видим зеленый свет по всем направлениям, хочется, чтобы мы использовали этот шанс», - сказал Попов.

В ходе заседания также отмечалось, что КГГА уже провела инвестиционные конкурсы по обеспечению работы мобильной связи в метрополитене, по благоустройству переходов, по запуску единого электронного билета.

Как сообщал УНИАН, 19-20 апреля 2012 года на первом киевском инновационном форуме Kyiv City Open Doors был презентован проект создания инновационного парка «Бионик Хилл». В октябре 2012 года КГГА заявила о подготовке проектной документации для строительства международного делового района «Киев-Сити» на левом берегу столицы в районе Княжего Затона на территории в около 50 га.

В январе прошлого года председатель КГГА Попов подписал распоряжение о включении проекта строительства четвертой ветки киевского метрополитена на Троещину в перечень объектов, нуждающихся в привлечении инвестиций.