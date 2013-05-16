Украина обеспечила рост доходов населения, несмотря на сложную ситуацию в мире - Янукович

Украине удалось обеспечить рост доходов населения, социальных выплат, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, считает Президент Украины Виктор Янукович.

Об этом он сказал на совещании с административно-хозяйственным активом Запорожской области, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«При нулевой инфляции мы добились реального роста доходов населения - в прошлом году на 14%. За счет реального роста доходов населения мы добились роста внутреннего рынка», - сказал Янукович.

В частности, по его словам, за три месяца текущего года наблюдался рост доходов населения на 14,5%, а рост соцвыплат на 8,5%.

Президент отметил необходимость привлечения инвестиций. «Там, где нормальный бизнес-климат, туда идут инвестиции», - подчеркнул Янукович.

Справка УНИАН. Согласно данным Государственной службы статистики, в 2012 году средний объем имеющегося годового дохода на 1 гражданина по стране составлял 23,9 тыс. грн. В Киеве этот показатель превышает среднегосударственный более чем вдвое, в Донецкой области - на 15%, в Днепропетровской - на 14%, в Киевской и Запорожской областях - на 9% и 8% соответственно. Низкий уровень располагаемого дохода на душу населения был в Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областях, что связано с особенностями хозяйственных отношений в данных регионах. В 2012 году реальный имеющийся доход в расчете на одного человека в среднем по стране вырос на 9,7%.

По мнению аналитиков аудиторской компании «Эрнст энд Янг», к концу 2013 года доход на душу населения в Украине составит 3746 долларов, а в 2016-м - 4843 долларов.