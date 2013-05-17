Центры занятости с начала года трудоустроили почти 160 тысяч безработных

В Украине с начала года центры занятости трудоустроили почти 160 тыс. зарегистрированных безработных, сообщила директор Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

Она отметила, что внедрение действенных механизмов повышения уровня занятости позволяет постепенно сокращать уровень безработицы в Украине. В частности, Государственная служба занятости активно сотрудничает с работодателями, чтобы обеспечить профессиональное обучение безработных под их заказ.

«С начала года таким образом мы обеспечили обучение 105,7 тыс. безработных. Это повлияло на увеличение их трудоустройства именно в марте и апреле. В целом же в течение последних месяцев растет количество людей, получивших работу непосредственно при содействии центров занятости. Если в марте при их содействии начали работать 42,7 тыс. человек, то в апреле эта цифра выросла до 77,6 тыс. человек. За четыре месяца таким образом нашли работу 159,3 тыс. зарегистрированных безработных», - сказала Лазебная.

Кроме того, она прогнозирует, что эта позитивная тенденция на рынке труда может быть сохранен благодаря реализации новых инструментов, предусмотренных Законом Украины «О занятости населения», который начал действовать с января этого года.

«Новый закон предусматривает ряд механизмов, которые в первую очередь способствуют занятости неконкурентных на рынке труда людей. Это и граждане предпенсионного возраста, и молодые специалисты, и другие категории, которым труднее других найти работу. Поэтому сегодня есть основания говорить о сохранении позитивных тенденций в этом вопросе», - сказала она.

Лазебная также сообщила, что сейчас уменьшению уровня безработицы способствует также сезонный фактор, в соответствии с которым растет потребность в работниках определенных отраслей. Это касается строителей, официантов, сельскохозяйственных работников.

«Как правило, с началом сельскохозяйственных работ, возобновлением строительных работ на многих объектах, открытием курортного сезона увеличивается количество вакансий в некоторых секторах экономики. Так, если количество имеющихся вакансий на начало марта составляли 59 тысяч, то на начало мая – почти 70 тысяч», - сказала она.

По данным Государственной службы статистики, уровень зарегистрированной безработицы в апреле 2013 года уменьшился на 0,1 п.п. и составлял 1,9% (в марте 2013 года – 2,0%).

Количество зарегистрированных безработных по состоянию на 1 марта составляли 589,1 тыс. лиц, по состоянию на 1 апреля – 571,6 тыс. человек, а на 1 мая – 534,7 тыс. человек.