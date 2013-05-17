Парламент вернул на доработку законопроект о соцгарантиях сельским учителям и врачам

Верховная Рада не приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальных гарантий педагогическим, медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в сельской местности».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 196 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В то же время депутаты поддержали предложение первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда Ярослава Сухого о возвращении законопроекта на доработку. За это решение проголосовали 298 народных депутатов из 364, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект предусматривает внесение изменений в законы «Основы законодательства Украины о здравоохранении» и «Об образовании».

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается ввести дополнительные социальные гарантии для работников государственных и коммунальных заведений образования и здравоохранения в сельской местности. В частности, решить вопрос льготного обеспечения жильем педагогических и медицинских работников за счет: получения служебного жилья (дома или квартиры), приобретения права собственности на предоставленное работнику в пользование служебное жилье, если непрерывный стаж работы по специальности в государственном учреждении в пределах одного населенного пункта составляет не менее 15 лет, или получение беспроцентного долгосрочного (25-30 лет) кредита на приобретение или строительство индивидуального жилья.

Кроме того, изменениями предлагается оказывать педагогическим и медицинским работникам ежегодную материальную помощь в размере одного должностного оклада (ставки заработной платы), ежегодное денежное вознаграждение в размере одного должностного оклада (ставки заработной платы) за добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей и ежемесячную надбавку в размере 50% должностного оклада (ставки заработной платы) на протяжении первых 7 лет работы по специальности для поощрения молодежи к трудоустройству в сельской местности.

Также предусматривается предоставлять социальные бонусы в виде беспроцентного кредита на приобретение частного автотранспорта и бесплатную подписку отечественных профессиональных журналов.

Законопроектом, кроме того, предлагается отменить некоторые ограничения по обеспечению социальной защиты медицинских и педагогических работников государственных заведений в сельской местности, предусмотренные статьей 57 Закона Украины «Об образовании» и статьей 77 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении».