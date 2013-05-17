Вилкул говорит, что задолженность по зарплате сократилась на 3%

Задолженность по заработной плате в Украине за апрель и начало мая сократилась на 35 млн грн (на 3,2%), и по состоянию на 13 мая составила 1,043 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время селекторного совещания в Кабинете министров заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

«Сумма задолженности за апрель- начало мая уменьшилась на 3,2% – на 35 млн, и на 13 мая составила 1,043 млрд грн. Правительство жестко контролирует своевременность выплаты зарплат и погашения задолженности. Люди должны быть защищены, а на руководителей предприятий- должников надо влиять – вплоть до возложения на них административной ответственности и разрыва контрактов», – сказал вице-премьер-министр.

Он также сообщил, что наиболее крупными остаются объемы задолженности по зарплатам в Донецкой области (217,5 млн грн) и Киевской области (126 млн грн). Вместе с тем, Донецкая область демонстрирует наилучшую динамику погашения задолженности: объем погашенных долгов за отчетный период составил 36,1 млн грн, задолженности погасили 24 предприятия области.

«4 апреля мы уже проводили подобное заседание, на котором приняли решение интенсифицировать работы в сфере погашения задолженности. Она уменьшается, но все еще недостаточными темпами», – сказал вице-премьер министр.

В свою очередь министр социальной политики Наталья Королевская, также принимавшая участие в селекторном совещании, заявила, что 54% объема всех долгов приходится на экономически активные предприятия. «226 млн грн (22%) – долги экономически активных предприятий государственной формы собственности, 38 млн грн – долги экономически активных предприятий коммунальной формы собственности. Но самый большой долг – почти 300 млн грн – по экономически активным предприятиям частной формы собственности», - сказала министр.

Как сообщал УНИАН,задолженность по выплате заработной платы в Украине в марте сократилась на 24 млн грн (2,2%) по сравнению с февралем и на 1 апреля составила 1,07 млрд грн. Доля экономически активных предприятий в общей сумме задолженности составила 596,8 млн грн (55,3%), доля предприятий-банкротов – 423,6 млн грн (39,3%).

В отраслевом разрезе наибольший объем задолженности по-прежнему зафиксирован в промышленности – 565,5 млн грн. Наименьший объем задолженности – в сфере искусства, спорта и развлечений – 698 тыс. грн, а также информации и телекоммуникации – 744 тыс. грн.

В региональном разрезе наибольший размер долга зафиксирован в Донецкой области – 253,6 млн грн, наименьший – в Черновицкой области – 346 тыс. грн.