Работникам портов в очередной раз обещают, что сокращения штата не будет

Заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Демидович заявляет, что реформы в портах Украины не приведут к сокращению штата работников. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

«Ни одного работника при внедрении реформы мы не уволим, ни одного человека не потеряем», - цитирует пресс-служба замминистра.

Согласно сообщению, такая позиция является принципиальной не только в министерстве, но и в правительстве Украины.

«Наша задача заключается в том, чтобы на базе государственных стивидорных компаний, которые будут созданы в ходе реорганизации, реализовать эффективные проекты государственно-частного партнерства. Частный инвестор выделяет средства, обеспечивает технологиями и соответствующим грузопотоком. А это, в свою очередь, гарантирует не только сохранение, но и появление новых рабочих мест и увеличение поступлений в бюджеты всех уровней - как местные, так и государственный», - передает пресс-служба слова Демидовича.

Как сообщал УНИАН, в ходе реформирования морской отрасли работники государственных портов перейдут в структурные подразделения госпредприятия «Администрация морских портов» и компаний-инвесторов.

Верховная Рада Украины 17 мая 2012 года приняла Закон «О морских портах Украины», Президент Украины Виктор Янукович подписал его 8 июня.

Согласно этому закону, в Украине должна быть создана Администрация морских портов с целью содержания и обеспечения эффективного использования государственного имущества, переданного ей в хозяйственное ведение, в том числе модернизации, ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений, других объектов портовой инфраструктуры, расположенных в пределах территории и акватории морского порта, и других целей.

Администрация морских портов начнет работу до 14 июня 2013 года.