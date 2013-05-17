Украинские предприятия задолжали Пенсионному фонду 8,8 млрд грн

Задолженность украинских предприятий перед Пенсионным фондом по состоянию на 1 мая составила 8,8 млрд грн, сообщила на селекторном совещании в Кабинете министров министр социальной политики Украины Наталья Королевская.

Как передает корреспондент УНИАН, она, в частности, отметила: «У нас сегодня две проблемы – долги по зарплате и задолженность перед Пенсионным фондом. На 1 мая задолженность перед Пенсионным фондом составила 8,8 млрд грн. Графики погашения этих долгов срываются, за исключением 4 областей».

По словам Королевской, Минсоцполитики инициирует проведение в областных госадминистрациях совещаний по решению вопроса задолженности перед ПФУ.

Как сообщал УНИАН, задолженность предприятий перед Пенсионным фондом Украины (ПФУ) на 1 января 2012 года составляла 653,5 млн. грн. За 9 месяцев 2012 года задолженность превысила 1 млрд грн. Вместе с тем, в марте 2013 года министр Королевская сообщала, что задолженность перед Пенсионным фондом составила порядка 8 млрд грн.