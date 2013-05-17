Минздрав обещает снизить цены на лекарства

Министерство здравоохранения Украины готовит ряд мероприятий для снижения цен на лекарства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, об этом сегодня заявила министр здравоохранения Раиса Богатырева во время рабочей поездки в Луганскую область.

В частности, по словам министра, уже идут переговоры с зарубежными импортерами относительно пересмотра ценовой политики. Кроме того, рассматривается возможность расширения ассортимента отечественных аналогов лекарственных средств, цены на которые значительно ниже, чем на импортную продукцию.

Как также сообщили в пресс-службе, министр здравоохранения во время поездки по области ознакомилась с работой Славяносербского фельдшерско-акушерского пункта, Трехизбенской врачебной амбулатории общей практики - семейной медицины и с работой Славяносербской областной туберкулезной больницы.

В Луганске Богатырева проверила ход строительства Луганского областного перинатального центра ІІІ уровня и реконструкции отделения неотложных состояний и медицины катастроф Луганской областной клинической больницы.

После этого министр приняла участие в коллегии Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации по вопросам реформирования первичного уровня системы здравоохранения.

«Сколько раз я посещаю Луганский регион, столько раз удивляюсь, насколько динамично развивается отрасль здравоохранения в области. Реформирование отрасли идет с учетом пожеланий и требований людей и под личным контролем губернатора», - отметила министр во время общения с прессой.