Акимова: в бюджете предусмотрено 250 млн грн на доплаты врачам первичного звена

В государственном бюджете на этот год предусмотрено 250 млн грн на материальное стимулирование врачей первичного звена системы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Виннице сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

«В этом бюджете заложены дополнительные средства, которые будут позволять "пилотам" (регионам, в которых реализуются пилотные проекты по реформированию системы здравоохранения, - УНИАН) и Виннице продолжать эту реформу, в первую очередь, средства на доплаты врачам первичного звена – это очень важно, и это (доплаты) необходимо обязательно продолжать. Средства заложены в бюджете, в том числе и для покупки медицинского транспорта и для «пилотов» в том числе», - сказала она.

Акимова напомнила, что в прошлом году было выделено почти миллиард на пилотные регионы и на стимулирование врачей, и на закупку медицинского оборудования.

«Денег не будет так много, чтобы построить везде все что нам бы хотелось, ими нужно распоряжаться эффективно, нужно выбирать приоритеты. Поэтому тема госпитальных округов – это выбор приоритетов с очень большой региональной составляющей и спецификой, которая должна быть учтена для того, чтобы понять, куда мы вкладываем государственные средства, чтобы получить результат – доступную и одинаковую по качеству помощь во все села и города, независимо от того, где ты живешь», - добавила Акимова.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время визита в Винницкую область Акимова ознакомилась с работой амбулатории общей практики семейной медицины в с. Севериновка Жмеринского района и в с. Поселок Тывровского района, а также посетила Центр первичной медицинской помощи № 6 г. Винница.