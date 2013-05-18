Янукович обещает и в дальнейшем решать вопросы обустройства репатриантов и их потомков

Украинское государство, несмотря на экономические трудности, будет решать вопросы, связанные с обустройством репатриантов и их потомков.

Об этом говорится в обращении Президента Украины Виктора Януковича к Украинскому народу в связи с 69-й годовщиной депортации из Крыма крымских татар и лиц других национальностей, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Подчеркивается, что ежегодно 18 мая Украинский народ чтил память жертв депортации из Крыма.

«Почти семь десятилетий тому назад тоталитарный режим развернул жестокие репрессии в отношении крымских татар, которые были принудительно переселены в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал. Такая же трагическая судьба выпала представителям других этносов, которые издавна населяли Крымский полуостров, в частности армянам, грекам, болгарам, немцам, итальянцам. В ужасных условиях изгнания эти люди сумели сохранить свою идентичность, культуру и язык. Через все испытания они пронесли непреодолимое стремление вернуться на родину. Сегодня мы в скорби склоняем головы перед памятью жертв депортации», - говорится в обращении Президента.

«Гордимся нашими соотечественниками, которые все это время мужественно боролись за восстановление исторической справедливости. Украинское государство, несмотря на экономические трудности, и в дальнейшем будет решать вопросы, связанные с обустройством репатриантов и их потомков. Убежден, что лишь в единстве, гражданском мире и межнациональном согласии мы будем развивать сильную и демократическую Украину, сделаем действительно цветущей крымскую землю», - подчеркнул Янукович.

Справка УНИАН. Сотрудники НКВД провели депортацию 18-20 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны, подписанному Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство крымских татар из Красной армии, сотрудничество с немцами и расправы над советскими партизанами.

По различным данным, было депортировано от 183 до 188 тысяч крымских татар. Большая часть - в Узбекскую ССР. В годы Великой Отечественной войны из Крыма выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.

Массовое возвращение татар на полуостров началось в конце 80-х - начале 90-х годов.

В 1989 году Верховная рада СССР приняла декларацию "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав".

С 1993 года в Крыму 18 мая отмечается как День памяти жертв депортации.

В Крыму сейчас проживают 1,9 млн человек, из них более 265 тысяч - татары. Еще минимум 100 тысяч хотели бы вернуться на полуостров.