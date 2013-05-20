Пенсионный сбор при покупке валюты будет тормозом для финансового рынка – эксперт

Введение в Украине с 1 июля 2013 года сбора на обязательное пенсионное страхование с операций по покупке безналичной иностранной валюты по ставке 1%, как предлагается в законопроекте №2952 (автор народный депутат Владимир Зубик), является спорным и будет полезно только в краткосрочной перспективе. Такое мнение в комментарии УНИАН выразил руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

«Этот законопроект со всеми его новациями является спорным по многим позициям. Если он все-таки будет принят, то в краткосрочной перспективе он способен «подлатать» дефицит Пенсионного фонда, но в долгосрочной перспективе сбор будет дополнительным тормозом для внутреннего финансового рынка», - уверен эксперт.

По его мнению, принятие законопроекта наверняка спровоцирует более требовательное отношение МВФ и кредиторов на рынках облигаций к Украине. При этом сам сбор не так существенно отразится на функционировании внутреннего рынка: он ведь существовал и прежде, и рынок знает, как с ним взаимодействовать.

Вместе с тем, отметил Вальчишен, украинский финансовый рынок, если исключить из него банковский сектор, все еще небольшой. «Для внутреннего рынка крайне важно участие портфельных инвесторов. И для них сбор на покупку валюты будет рассматриваться как дополнительный расход, а значит, для его компенсации инвесторы будут запрашивать более высокую доходность. Это станет дополнительной нагрузкой для украинских заемщиков, которые, возможно, и далее будут отдавать предпочтение займам в иностранной валюте, а не в гривне, как раз из-за стоимости денег», - подчеркнул эксперт. Он добавил, что дедолларизация притормозится, что «очень не кстати для экономики Украины».

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Владимир Зубик (Партия регионов) предлагает Верховной Раде ввести с 1 июля 2013 года сбор на обязательное пенсионное страхование с операций по покупке безналичной иностранной валюты по ставке 1%. Соответствующий законопроект №2952 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» (относительно поступлений в Пенсионный фонд) зарегистрирован в парламенте 30 апреля и размещен на веб-портале Верховной Рады.

«Расчеты показывают, что в случае введения с 1 июля сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций по покупке безналичной валюты по ставке 1%, поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2013 года составят ориентировочно 16,5 млрд грн при сохранении прошлогоднего показателя аналогичных операций и динамики продаж в 1-м квартале 2013 года», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В записке также приведены данные Национального банка, согласно которым объем операций по безналичной валюте в июле-декабре 2012 года составил 162,6 млрд долл.

«Реализация закона, в случае его принятия, окажет позитивное влияние на сбалансированность государственного бюджета и бюджета Пенсионного фонда», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.