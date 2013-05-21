Медведев: Россия не сможет отказаться от мигрантов. Сами уже не хотим работать... дворниками

Россия в ближайшие годы не сможет отказаться от мигрантов, поэтому надо создать систему, которая позволит контролировать миграционные процессы, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Эта тема не является ни позитивной, ни негативной. Это просто наша жизнь. Во-первых, мы живем в условиях открытой страны, когда люди приезжают-уезжают. Во-вторых, мы живем в условиях сложной демографии, когда нам нужны дополнительные рабочие руки. Вряд ли Россия в ближайшие годы и десятилетия сможет полностью отказаться от услуг приезжих. Потому что сами мы уже не хотим работать, например, дворниками. Я, кстати, подметал улицы, будучи студентом", - сказал Медведев в интервью "Комсомольской правде", передает ПРАЙМ.

"Но нужно, чтобы все, кто приезжает, соблюдали наши правила, наши законы, традиции, чтобы они владели русским языком. Тогда будет спокойная ситуация. Нужно сделать процесс контроля над миграцией управляемым", - считает глава правительства.

Он рассказал, что недавно был в службе по миграционной политике в Нижнем Новгороде, где в режиме реального времени отслеживается число приезжих, и был удивлен, какое количество людей приезжает работать в Россию из развитых государств - Германии, Нидерландов, Великобритании.

"Не туристов. Не в "Эрмитаж". Это те, кто приехал по рабочим визам. Это означает, что наша страна привлекательна для людей, которые получают неплохой заработок у себя дома. Огромное количество приезжает с Украины, Белоруссии. Их число в отдельные дни измеряется миллионами. Ну и, конечно, из государств Центральной Азии, больше всего - из Узбекистана и Таджикистана", - сказал Медведев.

"Но самое главное, создать систему, которая позволит контролировать эти процессы. На это и направлены последние решения. В том числе связанные с необходимостью пользоваться международными заграничными паспортами, а не ездить по каким-то справкам и левым документам. Мы должны понимать, кто к нам приезжает. Это проблема санитарно-эпидемиологическая. Экономическая. Это проблема безопасности. Так и будем этим заниматься", - заверил премьер.

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