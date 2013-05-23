Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом до конца 2014 года - Тигипко

Народный депутат, заместитель председателя Партии регионов Сергей Тигипко считает, что Украина близка к получению безвизового режима с ЕС.

Об этом он заявил во время онлайн-конференции на своей странице в сети Facebook, сообщили УНИАН в пресс-службе Тигипко.

Отвечая на вопрос о том, что украинцы испытывают проблемы с оформлением виз в страны ЕС, политик заявил: «Идеальным выходом было бы получение безвизового режима с ЕС. Мне кажется, мы близки как никогда к получению этого режима».

По словам Тигипко, для отмены виз необходимо принять еще два законопроекта и пройти фазу имплементации принятых решений, которая может длиться около полутора года. «Можно ожидать, что до конца 2014 года мы получим безвизовый режим. Но до этого времени мы будем делать максимум, чтобы расширять перечень тех категорий граждан Украины, имеющих упрощенный режим получения виз», - отметил Тигипко.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Европейский парламент ратифицировал Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Сообществом об упрощении оформления виз.

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз с ЕС 22 марта 2013 года.

13 мая Совет министров Евросоюза утвердил ратификацию Соглашения между Украиной и ЕС о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Сообществом об упрощении оформления виз.

Соглашение было подписано 23 июля 2012 года в Брюсселе.

Положениями соглашения, среди прочего, расширяются категории граждан Украины, которые имеют право на упрощенное оформление бесплатных и многоразовых виз; совершенствуется порядок оформления виз для представителей средств массовой информации; определяются четкие сроки действия многоразовых виз; устанавливается возможность срочного оформления виз (в течение 3 суток) лицам, проживающим на значительном расстоянии от места представления визового ходатайства (при условии уплаты срочного консульского сбора); вводится безвизовый режим поездок для граждан Украины, которые пользуются биометрическими служебными паспортами.