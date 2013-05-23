В России поднят вопрос введения пятилетнего моратория на работу для мигрантов

Зампред комитета Госдумы РФ по конституционному законодательству Сергей Иванов (ЛДПР) предлагает радикально решить проблему миграции и развития России. Он подготовил законопроект, который предусматривает пятилетний мораторий на выдачу разрешений на работу и патентов иностранным неквалифицированным специалистам, пишут "Известия".

Парламентарий уверен, что постоянный приток рабочей силы из зарубежья стал угрозой как для экономической, так и для политической безопасности страны. Предложенный мораторий на использование дешевой рабочей силы, по мнению Иванова, позволит «мобилизовать внутренние резервы страны и стимулировать развитие системы среднего профобразования».

В последние годы уже происходит снижение количества квот для иностранных рабочих. В 2013 году законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» к трудовой деятельности на территории России могут быть привлечены 2,1 млн иностранных граждан. В 2009 году общая квота составляла 4,1 млн.

В Федеральной миграционной службе не смогли дать оперативный комментарий об инициативе депутата Сергея Иванова.

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