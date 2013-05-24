Госстат: задолженность по зарплате в апреле сократилась на 1,3%

Объем задолженности по заработной плате в Украине на 1 мая составил 1,056 млрд грн, что на 1,3% (14 млн грн) меньше по сравнению с показателем на 1 апреля, сообщает Государственная служба статистики Украины на официальном сайте. В сообщении, в частности, сказано, что 54,2% задолженности – долги экономически активных предприятий.

Наибольший объем задолженности по-прежнему зафиксирован в промышленности – 530,9 млн грн (против 565,5 млн грн на 1 апреля), наименьший объем задолженности – в сфере искусства, спорта и развлечений – 696 тыс. грн (698 тыс. грн на 1 апреля), а также информации и телекоммуникации – 1,083 млн грн (744 тыс. грн на 1 апреля).

В региональном разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в Донецкой области – 216,7 млн грн и Киевской области – 126,8 млн грн. Наименьший объем задолженности – в Черновицкой области – 284 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине в марте сократилась на 24 млн грн (2,2%) по сравнению с февралем и на 1 апреля составила 1,07 млрд грн. Доля экономически активных предприятий в общей сумме задолженности составила 596,8 млн грн (55,3%), доля предприятий-банкротов – 423,6 млн грн (39,3%).

В региональном разрезе наибольший размер долга зафиксирован в Донецкой области – 253,6 млн грн, наименьший – в Черновицкой области – 346 тыс. грн.