На социальную помощь в мае направили более 3 млрд грн

В Украине полностью профинансированы майские социальные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальной политики со ссылкой на заместителя директора Департамента государственной социальной помощи министерства Надежду Рязанову.

«Как того и требует утвержденный Кабмином Порядок, средства второго транша государственной социальной помощи были перечислены в области. Речь идет о 209,7 млн. грн. Таким образом, общая сумма майских выплат составила 3 млрд 137,8 млн грн, и она полностью покрыла поданные заявки», - сказала она.

Рязанова отметила, что в ближайшее время выплаты детям-инвалидам, инвалидам с детства, малообеспеченным семьям и другим незащищенным гражданам, а также «детские» деньги будут зачислены на персональные счета получателей, а также поступят в почтовые отделения.