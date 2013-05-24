Пенсионный фонд профинансировал майские пенсии на 20,6 млрд грн

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплат майских пенсий общим объемом более 20,6 млрд грн, обеспечив выплату пенсий и денежной помощи в полном объеме по всем регионам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время проведения горячей телефонной линии в Кабинете министров заявила заместитель главы правления фонда Валентина Никитенко.

«Несмотря на то, что месяц май был праздничным, органы Пенсионного фонда выплату пенсий начали заранее, 3 мая, и закончим выплату мы в установленные даты, то есть завтра последний день выплат. В мае выплачено более 20,6 млрд гривен», - сказала Никитенко.

Также она сообщила, что финансовое обеспечение выплат осуществлено за счет законодательно определенных источников доходов.

В частности, Никитенко отметила, что общая сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-апреле 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1 млрд грн.

«Поступления собственных средств Пенсионного фонда за четыре месяца 2013 года составили 53,3 млрд гривен и обеспечили выполнение планового показателя на 103,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собственные доходы выросли на 4,6 млрд гривен», - сказала Никитенко.

Как сообщал УНИАН, объем пенсионных выплат в первом квартале 2013 года составил 62,1 млрд грн, что на 8,6 млрд грн (13,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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