Днепропетровский губернатор обещает, что зарплата в области вырастет на 15%

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Колесников обещает, что до конца 2013 года средняя зарплата в области вырастет на 15% относительно зарплаты по состоянию на май – до 3886 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Колесников заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

Планы по росту уровня средней зарплаты губернатор увязал с предполагаемым увеличением в текущем году объемов промышленного производства на 3,5%.

«Сейчас по зарплате мы находимся на отметке 3292 грн, к концу года планируем 3886 грн»,- сказал Колесников.

По его словам, увеличение среднего уровня зарплаты планируется в промышленности и в секторе сельского хозяйства.

Колесников также сообщил, что в 2013 году в Днепропетровской области планируется создать 70 тыс. рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области за 4 месяца 2013 года объемы промпроизводства сократились на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 2012 года объемы промпроизводства выросли на 2,2% относительно 2011 г.