В Беларуси размер пособий при рождении ребенка за год вырос на 30%

Минск. В Беларуси размер пособий при рождении ребенка за год вырос на 31,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Так, согласно данным Белстата, размер пособий при рождении детей по сравнению с маем 2012 года вырос на 31,1%. В частности, размер единовременного пособия при рождении первого ребенка вырос до 9 млн 741,1 тыс рублей (1122 долл.), при рождении второго и последующих детей – 13 млн 637,5 тыс рублей (1571 долл.).

«В мае нынешнего года размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составил на первого ребенка 1 млн 585,9 тыс рублей (183 долл.), на второго и последующих детей – 1 млн 812,4 тыс рублей (209 долл.), на ребенка-инвалида – 2 млн 39 тыс рублей (235 долл.). Размер пособия на детей в возрасте старше трех лет на ребенка-инвалида равнялся 681,9 тыс рублей (79 долл.), на других детей в семье – 487,1 тыс рублей (56 долл.)», - уточнили в Белстате.

Справка УНИАН. В Беларуси численность детей в возрасте до 18 лет на 1 января 2013 года составила 1 млн 741,8 тыс человек, или 18,4% общей численности населения. При этом 76,5% всех детей проживает в городах и городских поселениях, 23,5% - в сельских населенных пунктах.

В Беларуси в прошлом году родилось 115,9 тыс детей, в том числе 59,7 тыс мальчиков и 56,2 тыс девочек.