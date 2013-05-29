Азаров поручил разработать государственную программу развития туризма и курортов

Премьер-министр Николай Азаров поручил разработать Государственную целевую программу развития туризма и курортов до 2023 года.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

По словам Азарова, в первую очередь, нужно создать оптимальные нормативно-правовые принципы развития туризма, соответствующие директивам ЕС и рекомендациям Всемирной организации туризма, внести изменения в законы Украины «О туризме» и «О курортах», а также усовершенствовать Положение о Гостуризмкурорте, разработать необходимые технические регламенты и национальные стандарты.

Кроме того, отметил Азаров, необходимо обеспечить рациональное использование и охрану туристско-рекреационных ресурсов путем паспортизации, инвентаризации и комплексной оценки состояния туристических объектов на соответствие современным требованиям. И, наконец, создать систему государственной поддержки развития сферы туризма и курортов путем разработки концепции и проекта Государственной целевой программы развития туризма и курортов на период до 2023 года.

Как сообщал УНИАН, на заседании Кабинета министров 29 мая Азаров подчеркнул, что настало время начать активно развивать туристическую отрасль как индустрию.

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