Безвизовый въезд владельцев шенгенских виз в Хорватию продлен до конца года

Хорватия до конца 2013 года продлила действие решения о безвизовом въезде в страну владельцев шенгенских виз, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Согласно сообщению, правительство Республики Хорватия приняло решение продлить либерализованный порядок поездок в эту страну и установить до 31 декабря 2013 года безвизовый въезд для иностранцев, в том числе граждан Украины, которые имеют действующую двух- или многократную шенгенскую визу «С», долгосрочную визу «Д» или разрешение на пребывание, выданное любой страной Шенгенской зоны.

На момент выезда иностранца с территории Хорватии указанные выше шенгенские визы/разрешения должны быть действующими.

Министерство иностранных дел Республики Хорватия также сообщает, что хорватская сторона принимает меры для оптимизации выдачи гражданам Украины хорватских виз после присоединения Республики к Европейскому Союзу 1 июля т.г. (возможность обеспечения рассмотрения визовых ходатайств заявителей на протяжении срока не более 5 дней со дня обращения; выдача виз с многократным въездом и пр.).