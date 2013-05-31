У Королевской рассказали, как будут совершенствовать пенсионную систему

Власть на сегодняшний день не планирует повышения пенсионного возраста в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, директор Департамента пенсионного обеспечения и социальной защиты инвалидов Минсоцполитики Николай Шамбир подчеркнул, что совершенствование пенсионной системы должно проходить комплексно, с учетом, как общественного мнения, так и объективных экономических условий.

Он напомнил, что для усовершенствования пенсионной системы при Минсоцполитики создана специальная рабочая группа из научных работников, экспертов, специалистов министерства и Пенсионного фонда.

«Эта рабочая группа работает над осовремениванием пенсионных выплат, внедрением второго уровня накопительной пенсионной системы, а также над вопросом пенсионного возраста. Нарабатывая предложения, специалисты, в первую очередь, считаются с их экономической целесообразностью, поскольку пенсионная реформа должна отвечать не только ожиданиям граждан, но и объективным экономическим условиям. Уже сейчас могу сказать, что о повышении пенсионного возраста в этих предложениях речь не идет», - сказал он.

В то же время Шамбир отметил, что сегодня также речь не идет об отмене пенсионной реформы, поскольку для ее реализации было принято много законодательных изменений.

«Говорить сейчас о полной отмене пенсионной реформы не совсем корректно, поскольку уже много было сделано в направлении ее реализации. Было принято значительное количество законодательных актов. Сейчас речь идет об усовершенствовании этой системы», - сказал он.

Шамбир отметил, что пенсионный возраст – это важный, но не основной вопрос модернизации пенсионной системы. По его словам, изменения нужно проводить и по другим направлениям. В качестве примера он привел принятые недавно Верховной Радой изменения к пенсионному законодательству.

«По предложению Минсоцполитики 14 мая парламентарии приняли ряд изменений, которые касаются разных категорий граждан. В частности, мы предложили, чтобы в страховой стаж засчитывалось пребывание в отпуске по беременности и родах. Эта норма касается очень многих женщин, поэтому ее трудно недооценить. Кроме того, исключение из заработка для вычисления пенсии периода получения пособия по безработице позволит некоторым гражданам увеличить ее размер до 5%», - сказал он.

Отдельно Шамбир отметил, что сейчас Минсоцполитики также сосредоточило работу на вопросе увеличения наполнения Пенсионного фонда. По его словам, в первую очередь речь идет о легализации заработной платы и увеличении за счет этого поступлений в Пенсионный и другие фонды социального страхования.

Как сообщалось, с 1 октября 2011 года вступила в силу пенсионная реформа, которая предусматривает, в частности, повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. Срок трудового стажа составляет 35 лет для мужчин, 30 лет - для женщин.