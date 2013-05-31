Уровень безработицы в Италии достиг исторического максимума. Согласно опубликованным в пятницу данным Национального института статистики Istat, в первом квартале текущего года он составил 12,8% работоспособного населения, сообщает РИА Новости.

В настоящее время на Апеннинах не имеют работы 3,3 миллиона человек, то есть на 1,8% больше, чем в первом квартале 2012 года.

По данным Istat, это наивысший уровень безработицы в Италии за все время регулярного поквартального определения данного индекса, которое было начато в 1977 году.

Особую озабоченность экспертов вызывают данные о ситуации в области занятости среди итальянской молодежи. Согласно официальной статистике, уровень безработицы в возрастной группе от 15 до 24 лет на Апеннинах также достиг негативного рекорда и составил 41,9%.