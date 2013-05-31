Клиенты «ПриватБанка» перечислили более 700 тыс. грн на спасение недоношенных детей
Клиенты «ПриватБанка» перечислили более 700 тыс. грн на приобретение оборудования для спасения недоношенных детей за полтора месяца всеукраинской акции "Заради життя!", сообщили УНИАН в пресс-службе банка.
Согласно сообщению, всего в рамках благотворительной акции планируется передать городским больницам современное оборудование для новорожденных на сумму более 1 млн грн.
“Это самое передовое медицинское оборудование, которое может спасать ежегодно сотни детских жизней. В рамках акции, за которую проголосовали сами клиенты, банк не только организовывает сбор средств, но и обеспечивает полный контроль за использованием денег, проведением тендера, закупкой, доставкой и работой оборудования», - цитирует пресс-служба председателя правления «ПриватБанка» Александра Дубилета.
Также пресс-служба банка сообщила, что благотворительная программа “Помогать просто!” действует с 2010 года и дает возможность клиентам банка участвовать в благотворительных проектах, направленных на поддержку детей-сирот, тяжелобольных детей и в целевых проектах помощи пострадавшим от стихийных бедствий и катастроф. Благотворительный взнос можно сделать в любом банкомате банка по всей Украине, при этом минимальная сумма пожертвований не ограничена.
Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.
На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн.
В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.
Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).