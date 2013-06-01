Янукович подписал указ о дополнительных мерах по защите детей

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению гарантий реализации прав и законных интересов детей.

Как говорится в указе, размещенном на сайте Президента, с целью содействия реализации прав и законных интересов детей, по итогам Всеукраинского совещания по вопросам защиты прав ребенка, Янукович поручил Кабинету министров принять безотлагательные меры по совершенствованию порядка направления детей на лечение за границу.

В частности, в трехмесячный срок следует разработать с учетом опыта Донецка, Кировограда, Черновцов и утвердить положение о социальной квартире для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей из семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, а также способствовать изучению и распространению такого опыта в регионах Украины.

Кроме того, правительство должно принять меры по усовершенствованию надзорной, социальной, воспитательной и профилактической работы уголовно-исполнительной инспекции во время осуществления контроля за поведением несовершеннолетних, освобожденных от отбывания наказания с испытанием или условно-досрочно.

В шестимесячный срок, в соответствии с указом, Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон «Об отпусках» относительно предоставления одному из родителей-воспитателей детского дома семейного типа права на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста для ухода за ребенком из числа детей-воспитанников.

Также правительство должно принять меры по нормированию вопросов лицензирования деятельности физических лиц - предпринимателей, которые предоставляют образовательные услуги в сфере внешкольного образования; обеспечить изучение опыта деятельности центра социальной поддержки детей и семей «Луч надежды» (Макаровский район Киевской области), по его результатам проработать вопрос относительно распространения такого опыта и утверждения типового положения о центре социальной поддержки детей и семей.

Кроме того, Кабмин должен разработать и внести до 31 декабря 2013 года изменения к Порядку осуществления органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка, направленные на совершенствование механизма взаимодействия органов опеки и попечительства с другими субъектами социальной работы с семьями, детьми и молодежью относительно защиты прав ребенка и поддержки семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Правительство должно предусмотреть во время подготовки законопроекта о внесении изменений в государственный бюджет на 2013 год расходы, необходимые для открытия в этом году на базе детского оздоровительного лагеря «Вымпел» национального центра «Малая академия наук Украины» международного центра детского научного творчества и обеспечения его деятельности.

Министерство здравоохранения, в соответствии с указом, должно принять дополнительные меры по обеспечению своевременного осуществления закупок и поставок лекарственных средств для лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими, другими сложными и редкими формами заболеваний, решить вопрос формирования запаса таких лекарственных средств в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Совместно с Министерством внутренних дел Минздрав должен привести в трехмесячный срок форму акта о ребенке, оставленном в роддоме, другом учреждении здравоохранения, или которого отказались забрать родители или другие родственники, о подброшенном или найденном ребенке и порядке заполнения такого акта в соответствие с нормами Семейного кодекса Украины.

Кроме того, Минздрав должен разработать и утвердить до 31 декабря нормативно-правовые акты относительно обеспечения надлежащего функционирования системы оказания комплексной медицинской помощи детям, больным редкими заболеваниями.

Министерству образования и науки, Министерству культуры, Министерству молодежи и спорта Президент поручил проработать вопрос об определении новых подходов к подготовке педагогических работников, тренеров-преподавателей, специалистов и других работников внешкольных учебных заведений и их профессионального развития, в частности, введение в высших педагогических учебных заведениях и высших учебных заведениях сферы культуры специализации «внешкольное образование».

Совместно с Советом министров Крыма, областными, Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями эти министерства должны принять меры по модернизации учебной, материально-технической базы внешкольных учебных заведений.

Кроме того, Министерство культуры должно разработать и утвердить в шестимесячный срок нормативы материально-технического обеспечения внешкольных учебных заведений, в частности, детских музыкальных, художественных и хореографических школ, школ искусств, соответствующими инструментами, принадлежностями и инвентарем.

Министерству социальной политики в трехмесячный срок необходимо принять меры по усовершенствованию методического обеспечения деятельности органов опеки и попечительства, в частности, относительно обязательности соблюдения требований Семейного кодекса при подготовке предложений об отбирании ребенка от родителей без лишения их родительских прав, о лишении родительских прав и учета при этом информации о принятии исчерпывающих мер по предоставлению необходимой поддержки семьям с детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах; недопущение случаев лишения лиц родительских прав из-за бедности или инвалидности; подготовки кандидатов в усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, предоставление соответствующих заключений и рекомендаций указанным лицам; осуществление надзора за условиями проживания и воспитания усыновленных детей, социального сопровождения семей, в которых воспитываются приемные дети, дети-воспитанники и дети, которые находятся на попечении или опеке, а также семей с детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

В этот же срок Минсоцполитики должно разработать и внедрить методику социальной работы с детьми, пострадавшими от уголовных правонарушений или ставшими свидетелями таких правонарушений.

Кроме того, до 2 сентября министерство должно разработать и утвердить показатели оценивания эффективности деятельности социальных работников, других специалистов, которые предоставляют социальные услуги семьям с детьми.

Также Минсоцполитки должен проработать вопрос и внести в шестимесячный срок предложения относительно определения порядка заказа органами опеки и попечительства социальных услуг для детей и семей с детьми, которые предоставляются специализированными заведениями и учреждениями, общественными организациями.

МВД поручено принять дополнительные меры относительно усовершенствования деятельности в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в частности при привлечении их к ответственности, во время досудебного расследования и содержания их под стражей; предоставление квалифицированной правовой помощи детям, которые пострадали от уголовных правонарушений или стали свидетелями таких правонарушений; усовершенствование методов и форм работы по профилактике правонарушений среди детей, повышение эффективности мероприятий по выявлению причин и условий, которые приводят к совершению ими уголовных правонарушений.

Минобразования, МВД, Минсоцполитики поручено проработать с учетом положений части 4 статьи 40 Конвенции ООН о правах ребенка вопрос относительно внедрения новых форм работы с детьми, которые совершили правонарушение в возрасте от 11 до 14 лет и нуждаются в особых условиях воспитания, и целесообразности дальнейшего существования общеобразовательных школ социальной реабилитации, по результатам проработки внести Кабмину соответствующие предложения.

Совету министров Крыма, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям поручено принимать меры по обеспечению надлежащей организации питания детей в учебных заведениях, учреждениях здравоохранения, других заведениях для детей, соблюдению установленных нормативов питания, качества и безопасности пищевых продуктов.

Также они должны взять под особый контроль вопрос предупреждения случаев оставления малолетних детей в условиях, опасных для здоровья и жизни, противодействия случаям насилия в отношении детей в учебных заведениях всех типов и форм собственности; предоставление социальных услуг семьям, в которых дети болеют онкологическими и онкогематологическими, другими сложными и редкими формами заболеваний, а также семьям с детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах из-за таких заболеваний родителей или лиц, которые их заменяют.

Кроме того, Янукович предлагает Генеральной прокуратуре Украины проверить соблюдение требований закона о взыскании алиментов, других средств на ребенка, устроенного в государственное или коммунальное учреждение здравоохранения, учебное или другое заведение, и в случае выявления нарушений принять соответствующие меры реагирования.