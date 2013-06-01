Осенью этого года состоится последний призыв на срочную службу в Вооруженные силы Украины

Осенью этого года в Вооруженных силах Украины состоится последний призыв на срочную службу, заверяют в Министерстве обороны.

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Минобороны, информация, которую распространили некоторые СМИ, относительно отмены последнего призыва на срочную службу и отложения сроков перехода ВСУ на контрактную форму комплектования до 2017 года не отвечает действительности.

Осенью 2013 года состоится последний призыв на срочную службу в ряды Вооруженных сил Украины, а в 2014 году уволится в запас последний срочник.

До 2017 года планируется полностью завершить реформирование армии. После проведения всех этапов государственной программы реформирования и развития ВСУ на 2013-2017 годы армия полностью перейдет на контрактную форму комплектования.

Также уменьшится численность ВСУ с 184 тыс. до 115 тыс. человек.

Кроме этого, состоится переход к межвидовому принципу организационного построения Вооруженных сил. Существенно улучшится ситуация по обеспечению социальной защиты военнослужащих и членов их семей и перспективы оснащения вооружением и военной техникой и т.п., подчеркнули в Министерстве обороны Украины.