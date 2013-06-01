В Турции продолжаются столкновения между демонстрантами и полицией

В турецком Стамбуле уже второй день подряд продолжаются протесты и столкновения между демонстрантами и полицией.

Как сообщает Би-Би-Си-Украина, чтобы добраться до главной площади Стамбула, сотни людей сегодня утром прошли по мосту, который соединяет азиатскую и европейскую части города. Полиция пыталась разогнать их слезоточивым газом, некоторые из митингующих начали бросать камни.

Одна из жительниц Стамбула заявила: "Сегодня мост между Азией и Европой переходят 40 тысяч человек. Общественный транспорт заблокирован". По ее словам, на протяжении ночи полиция сбрасывала с вертолетов канистры со слезоточивым газом. "Около 1.30 ночи весь город начал действовать. Люди стучали сковородками, кастрюлями, свистели", - сказала она.

По словам корреспондента Би-Би-Си в Стамбуле Луизы Гринвуд, полиция из других городов, в частности, из Анталии, начинает прибывать в Стамбул, чтобы помочь подавить насилие. Центральный район города, Таксим, остается окруженным полицией, мосты закрыты для транспорта.

По официальным данным, более 10 человек попали в больницу, более 60 были задержаны.

"Везде борьба, везде Таксим!", - скандируют протестующие в Анкаре, которые устроили акцию солидарности.

Выкрикивая антиправительственные слоганы, протестующие в столице попытались прорваться в парламент.

США выразили обеспокоенность тем, как Турция справляется с протестами, а международная правозащитная организация Amnesty International осудила тактику полиции.

Свидетели говорят, что слезоточивый газ был применен выборочным способом, задевая людей, которые "протестовали мирно".

Протест начался как мирная демонстрация против планов застроить городской парк, однако превратился в антиправительственную акцию. Демонстранты собрались в парке Гези, выступая против вырубки деревьев для застройки территории.

Оппоненты планов премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана заявляют, что парк является одним из считанных зеленых островков в центре Стамбула.

По словам корреспондентов, вопрос выявил неудовлетворение молодых людей правительством и правящей партией из-за "наплыва исламизации".

На прошлой неделе парламент Турции принял запрет на продажу и потребление алкоголя с 22.00 до 6.00.

Эрдоган находится у власти с 2002 года, и ряд жителей Турции жалуются, что его правительство становится все более авторитарным.